Sempre più personaggi del mondo dello spettacolo amano farsi vedere sui social senza trucco. Un modo per mettersi a nudo nei confronti dei loro fan abituati a vederle sempre truccate e preparate.

L’ultima in ordine cronologico è stata Michelle Pfeiffer che alla veneranda età di 64 anni, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto senza trucco.

Fonte: Instagram

Michelle è una delle attrici e donne più belle del mondo che fin dagli esordi ha messo in mostra una bellezza dirompente. Nello scatto pubblicato dove appare senza trucco è bellissima. Michelle si è mostrata senza filtri mentre guarda la telecamera. Addosso soltanto un cappellino da dove spuntano i suoi capelli biondissimi.

A corredo dello scatto ha scritto una didascalia per invitare a collaborare all’Election Day. Ma se si scorre la bacheca del suo profilo Instagram non sono poche le immagini che la ritraggono al naturale.

Anche lei così si è mostrata al naturale senza il timore di ricevere commenti negativi. E non è la prima a farlo. Questa moda di farsi vedere senza trucco sta prendendo sempre più piede tra le star.

Non soltanto dive di Hollywood ma anche star nazionali dopo anni passati a pensare a come apparire perfetti sui social grazie all’uso massiccio di filtri e app stanno abbandonando ora la tendenza per virare verso la naturalezza che a quanto pare viene apprezzata di più dal pubblico che li sente in questo modo più vicino a sé.

Prima di Michelle tra le ultime star a mostrarsi al naturale nonostante i segni dell’età è stata Sharon Stone, considerata una delle donne più belle e affascinanti del mondo. L’attrice ha postato una foto su Instagram in topless e senza filtri.

O come la nostra connazionale Sabrina Ferilli che non teme di mostrarsi al naturale mentre è in vacanza.