Sabrina Ferilli al mare senza trucco: la foto sui social incanta i fan

Sabrina Ferilli è uno dei volti noti della tv; showgirl e attrice ne abbiamo apprezzato l’ironia da quando partecipa come giudice a Tu si que vales assieme all’amica Maria De Filippi con la quale mette in piedi divertenti teatrini che la vedono spesso vittima di scherzi.

A 58 anni la Ferilli è sempre bellissima, ma non è stato sempre così, almeno stando a quanto ha raccontato alla trasmissione Oggi è un altro giorno, talk show condotto da Serena Bortone.

In quell’occasione la donna ha ammesso infatti: “Da adolescente ero brutta, non ho avuto nessuno che mi corteggiasse fino ai 25/26 anni. Fino alle medie mi salvavo, ma al liceo è stata una carneficina. Mi sono incicciottata, sopracciglia e peli ovunque, d’altronde siamo mediterranee”

“Poi mi sono salvata, ho ripreso una certa fisicità. Diciamo le cose come stanno: non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Ci rimanevo male. Non ho avuto fidanzati per tanto tempo. Quella è un’età in cui si amano le ragazzine piccoline, che pesano pochissimo, con i capelli stupendi. Io avevo sta montagna di capelli neri” aveva affermato Sabrina.

Sabrina Ferilli al mare senza trucco: le meravigliose foto

Di recente però, la meravigliosa showgirl si è mostrata al mare completamente struccata ottenendo tantissimi commenti positivi e complimenti da parti di migliaia di fan. Sono tante le persone che ancora una volta hanno sottolineato la sua estrema bellezza acqua e sapone che l’ha sempre contraddistinta.

La bellissima showgirl negli ultimi giorni si è mostrata attraverso il suo profilo Instagram in totale relax al mare. Quest’ultima infatti, sta trascorrendo le sue vacanze di agosto tra sole, spiaggia e divertimento senza pensare ai trucchi tantomeno ai bei vestiti.

Oggi Sabrina Ferilli vanta una bellezza da 20enne con il suo fisico mozzafiato, considerata una vera sex symbol non ha avuto timore di dimostrare quanto possa essere bella una donna a qualunque età senza bisogno di filtri, trucchi e orpelli.

Attraverso il suo profilo Instagram ama mostrarsi spesso senza trucco, in maniera del tutto naturale, come l’ultimo scatto che la vede con i capelli legati, grandi occhiali da sole e sullo sfondo un bel mare blu. Una vacanza in attesa di riprendere la sua attività lavorativa in tv per una stagione che si prospetta piena.