Sono passati tanti anni, ma la coppia storica de I Cesaroni, Alice e Rudi è indimenticabile. I due, dopo il successo della fiction, erano rimasti in buonissimi rapporti, ma oggi le cose tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni non stanno più così.

Ormai da anni, i due, hanno litigato per diversi motivi. La situazione è senz’altro degenerata dopo la loro partecipazione in coppia a Pechino Express. Ora è l’influencer a tornare sull’argomento:

Ci ho pensato un po’ e da qualche tempo a questa parte ho deciso di togliermi qualche sassolino dalle scarpe. Mi rendo sempre più conto che il mio essere signora e il mo sorvolare su determinate questioni, vengono scambiate probabilmente per stupidità. Quindi siccome signora sì, ma cogl**na no, dico una volta per tutte la mia e chiudo definitivamente la storia.

La ragazza, già mamma di due bambini, non usa mezzi termini e spiega che le cose sono andate diversamente rispetto a come ha raccontato l’attore:

Le discussioni di cui parla questo ragazzo che ha lavorato con me per anni, sono discussioni che avevamo come fratello e sorella, perché noi siamo cresciuti come fratello e sorella. Quindi avevano un peso relativo. Le discussioni che non sono state montate durante Pechino Express, a sua detta, non esistono. Non è stata montata una sua frase molto grave, di cui ovviamente io non farò parola.