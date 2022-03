Una notizia lieta, ma alquanto inaspettata, ha travolto tutti i fan dei Boyzone e del cantante della band, Mikey Graham. In un post su Twitter, infatti, il cantante irlandese ha annunciato di essere diventato nonno per la prima volta, a soli 49 anni. La sua primo genita Hanna, che oggi ha 25 anni, lo scorso 2 febbraio ha dato alla luce la piccola Bonnie.

Mikey, nato a Raheny il 15 agosto del 1972, è diventato famoso prima nel suo paese, e poi in tutto il mondo, per essere il cantante della band irlandese Boyzone.

Il gruppo è stato fondato nel 1993 e fino al 2000, anno del loro primo scioglimento, ha raccolto un successo incredibile, piazzando diversi brani in testa alle classifiche di tanti paesi.

Nel 2007 i musicisti si sono riuniti ed hanno proseguito a produrre musica fino al 2019, quando si sono sciolti di nuovo.

La notizia di oggi, però, non c’entra con la musica, bensì con la vita privata del front man della band.

Hanna Graham, figlia 25 di Mikey, ha da poco dato alla luce la sua prima figlia, rendendo così il musicista nonno per la prima volta a soli 49 anni. Ad annunciarlo al mondo, ci ha pensato lo stesso musicista, con un tenero post su Twitter:

Ragazzi spero che stiate tutti bene. Per fortuna la vita non è stata altro che meravigliosa per me nelle ultime tre settimane dalla nascita della mia nipotina assolutamente straordinariamente bella BONNIE. Mia figlia maggiore Hannah l’ha messa al mondo il 2 febbraio e tutto va bene.