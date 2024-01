L’influencer brasiliana Mila De Jesus ha perso la vita a soli 35 anni di età, per un arresto cardiaco che non le ha dato, purtroppo, scampo. Da qualche tempo la giovane donna soffriva di psoriasi, un’infiammazione cronica della pelle. Si era sottoposta nel 2017 a un intervento chirurgico per perdere peso. Oggi moltissimi utenti sui social si chiedono se il suo decesso non sia collegato a questa operazione di ormai sette anni fa.

L’influencer brasiliana aveva fatto parlare di sé sette anni fa per la decisione di perdere peso, sottoponendosi a un intervento di bypass gastrico. Aveva documentato tutti i cambiamenti del suo corpo con diversi post su Instagram, dove era molto seguita.

Lo scorso 12 gennaio, però, il suo cuore si è fermato per sempre, per un arresto cardiaco che non le ha dato scampo. Aveva solo 35 anni e tutta una vita davanti a sé. A dare l’annuncio della sua improvvisa e prematura scomparsa sull’account ufficiale dell’influencer brasiliana è stata la figlia Anna Clara.

Io, Anna Clara, pubblico questa nota di dolore. Siamo molto addolorati per la morte della nostra bellissima mamma. Ringraziamo per tutte le preghiere e le condoglianze. Continuate a pregare per noi. Grazie.

Questo quello che la figlia Anna Clara ha scritto sul profilo ufficiale della madre, per annunciarne la prematura scomparsa.

Chi era Mila De Jesus

Mila De Jesus era nata in Brasile 35 anni fa, ma da molti anni viveva a Boston, insieme al marito George Kowszik. La coppia aveva deciso di sposarsi solo quattro mesi fa. Aveva quattro figli avuti da un precedente matrimonio.

Ad ottobre scorso, l’influencer brasiliana aveva detto di aver ricevuto una diagnosi di psoriasi. Si tratta di una patologia infiammatoria cronica della pelle, che provoca una crescita anomala dell’epidermide.