Pesava 309 chili, ora ne ha persi oltre 100. “Adesso brillo come una stella”, le foto

Il dottor Nowzaradan, il chirurgo irano-americano dello show Vite al limite, specializzato in chirurgia vascolare bariatrica, ridona il sorriso a una delle sue pazienti. Si chiama Annjeanette Whaley: quando ha intrapreso il percorso nella trasmissione, pesava intorno ai 309 chili. Una grave forma di obesità che la donna sta tenacemente combattendo.

Annjeanette Whaley: gli step della cura

Dopo il regime alimentare imposto dal medico, lo step successivo consiste in un bypass gastrico, esclusivamente una volta accertata la perdita del peso necessario, infine tocca alla liposuzione. La sua storia ricorda casi simili già affrontati dallo stesso format, tra cui ricordiamo quello di Amber Rachidi, che arrivò a toccare i 295 kg.

La prossima fase è rimuovere la pelle in eccesso

Su Facebook Annjeanette Whaley si mostra, in seguito al duro regime alimentare osservato, ed è irriconoscibile. Ha perso oltre 100 kg e sui social media sfoggia un radioso sorriso, mentre numerosi utenti la seguono, le fanno i complimenti per la forza d’animo e di volontà.

Ad esempio, un follower la invita a brillare luminosa come la stella che è, senza dar mai modo a nessuno di spegnere la sua fiamma. La prossima fase è rimuovere la pelle in eccesso, passati nove mesi di dieta e un’operazione ben riuscita.

La prematura perdita della madre l’ha segnata

Annjeanette Whaley aveva una dipendenza nei confronti del cibo. La tragica perdita di sua madre, tossicodipendente, quando lei aveva appena 8 anni, l’ha segnata. Da lì in poi, ha cominciato a trovare conforto nel cibo. Solamente nel momento in cui la situazione è precipitata, ha contattato il dottor Nowzaradan. Non è stato semplice.

Annjeanette Whaley: le minacce l’hanno fatta rigare dritto

I primi miglioramenti tardavano a manifestarsi, con un calo di 49 chili e con il chirurgo che minacciava di cacciarla dal trattamento. Poi, però, si è messa d’impegno. Affrontati nove mesi di fuoco e l’intervento, oggi è in attesa dell’ennesima evoluzione. Attualmente Annjeanette Whaley vive a Houston, in Texas, e sembra abbia pure trovato l’anima gemella.