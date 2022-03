Alex Belli è l’uomo più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’attore di soap opere, infatti, è duramente attaccato da tutte le sue ex.

Non solo Katarina Raniakova a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, ma anche Mila Suarez ha rilasciato un’intervista piuttosto dura a Nuovo.

Per prima cosa, la showgirl ha parlato della sua attuale compagna, Delia Duran. Secondo la donna sarebbe manipolata:

Delia è manipolata, mi fa pena. Alex è bravo a manipolare le donne. Cosa faceva a me quando stavamo insieme? Sì manipolava anche me, però me ne sono andata. Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà. Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato, come abbiamo fatto io e Katarina, ma Delia non ne è capace perché, come dice Alex, è una donna molto fragile. Penso invece che Soleil abbia provato davvero qualcosa per lui.

Mila Suarez, anche a DiPiù ha spiegato che l’attore sarebbe un narcisista.

Alex Belli è un astuto calcolatore. È innamorato solo di se stesso. Cosa dico ora a Delia? Hai Alex perché io ho detto no. Per lui sarai sempre una seconda scelta. Il suo sguardo ti ha rapito ancora, e mi spiace dirlo, umiliandoti e umiliando tutte noi donne. Mi permetto di darti un consiglio, stai in guardia perchè anche se si dichiara pentito giurando di amarti, lui ti tradirà ogni volta che lo desidera.

Non ha mai amato una donna, compresa te Delia Duran. Si è accorto che Soleil aveva molto consenso e la loro storia faceva parlare fuori, discutere, e ha voluto cavalcare questo interesse. Attraverso Soleil lui si sentiva protagonista assoluto di questo reality che ha vissuto quasi come se fosse una soap opera.

In ultimo ha lanciato un messaggio alla prima finalista del GF VIP: “Lui non è uscito per stare con te, non illuderti, ma semplicemente per ripulire la sua immagine e anche perchè è consapevole che non potrebbe avere un futuro con Soleil, perchè è una donna troppo forte per lui. Spero che tu possa renderti conto che sei stata umiliata.“