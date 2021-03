Milly Carlucci avvelenata dal botulino: “Ecco cosa non mangio”

Milly Carlucci è tra le conduttrici più amate della televisione italiana. Con i suoi 66 anni non pecca mai, la sua bellezza è mozzafiato così come i suoi segreti per tenersi in forma.

La padrona di Ballando con le Stelle ha concesso una lunga intervista alla rivista di salute Ok Salute in cui ha svelato i suoi segreti, anche sull’alimentazione. Proprio su questo argomento è emersa una dolorosa verità risalente al suo passato.

La donna ha raccontato cos’è successo più di 25 anni: è stata avvelenata dal botulino. Nessun incidente domestico, l’accaduto è avvenuto al ristorante a causa di un lotto di pesce scongelato e poi ricongelato.

Milly Carlucci è stata male per più di due settimane: una vera e propria intossicazione. Febbre alta, vomito e dolori ovunque. Insomma una vera e propria tragedia che ha raccontato così:

Mi è capitato, per esempio, con un passato di verdura in cui c’erano gamberetti: ho dovuto ricorrere subito al cortisone. Insomma, temo che la reazione del mio sistema immunitario a quel piatto di molluschi sia stata quella che, nel tempo, ha scatenato tutte le intolleranze di cui prima non soffrivo, come quelle al glutine e al lattosio.

Seppur siano passati tantissimi anni, la donna deve ancora fare i conti con le conseguenze di quell’episodio e per questo la sua alimentazione è molto delicata. Al momento, la conduttrice continua a mangiare tanta verdura, soprattutto quella verde e amara.

Poi prosegue mangiando frutta secca, semi, noci, ma anche pinoli e mandorle. Insomma, per tenersi in forma fa di tutto: compreso lo sport. La donna non sala mai il suo allenamento, compreso gli esercizi per lo stretching e il potenziamento per addome e spalle.