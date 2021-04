Milva è morta di una malattia neurologica. È la figlia della cantante a fugare ogni voce di un possibile collegamento con la Covid-19 o il vaccino anti Covid al quale si era sottoposta tempo fa. La donna soffriva di una malattia degenerativa e per questo motivo è venuta a mancare: questo il commento al Corriere della Sera di Martina Corgnati.

Milva è morta a 81 anni a causa di una malattia neurologica e degenerativa, ma non era l’Alzheimer. Non è morta per Covid e non è morta per nient’altro di collegabile alla malattia provocata dal nuovo coronavirus, come ha spiegato la figlia della cantante Martina Corgnati in un’intervista al Corriere della Sera.

La cantante si era ritirata definitivamente dalle scene nel 2010. Da allora era apparsa sempre meno in pubblico, a causa della malattia di cui soffriva da tempo. Una malattia che purtroppo non le ha dato scampo, portandola via dai suoi affetti.

La figlia Martina nella lunga intervista ha voluto ringraziare tutti i colleghi, gli amici, le Istituzioni e i fan che hanno ricordato la sua mamma, colpita da una malattia che, secondo la donna, potrebbe essere stata causata proprio da una vita intensa e piena e dalla sua stanchezza atavica.

Negli anni dopo la diagnosi ha avuto moltissimi problemi fisici e dolori che l’hanno obbligata a ritirarsi dalle scene. Nonostante la patologia degenerativa capiva e gioiva. E amava la vita, come l’aveva sempre amata.

Milva morta per una malattia neurologica: addio alla “Rossa”

Martina Corgnati ricorda la mamma morta a 81 anni con parole bellissime:

Eccelleva in tutti i ruoli grazie alla sua curiosità. Una crescita favorita anche dalla collaborazione con mio padre, Maurizio Corgnati.

La sua unica paura? Non essere all’altezza del ruolo. Una grande artista che con la sua scomparsa lascia un vuoto ineluttabile nel mondo della musica.