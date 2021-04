Da poche ore il mondo della musica mondiale è in lutto. Se ne va, infatti, una delle più grandi artiste italiane: Milva. La cantante dalla folta chioma rossa aveva da tempo perso la coscienza del tempo e della memoria. Viveva in pieno centro a Milano con la sua fedele segretaria, Edith e circondata dall’amore incondizionato di sua figlia, Martina Corgnati, una critica d’arte.

Classe 1939, Maria Ilva Biolcati, è stata una delle artiste italiane più amate e, nello stesso tempo, più discusse nel panorama della musica italiana negli anni sessanta e settanta. In tv non si è mai negata nulla. L’eccentrica cantante è salita sul palco dell’Ariston per ben 15 volte, mentre in due occasioni è stata ospite.

La sua fama, però, non si è limitata a dominare soltanto l’Italia. Infatti, siamo nel 1965 quando Milva diventa una vera e propria icona della musica non solo in Italia, ma anche in Francia e in Germania. In particolar modo, in Germania, dove ha avuto la possibilità di partecipare a diversi eventi e spettacoli musicali, in onda sulle principali reti tedesche.

Ma l’artista dalla folta chioma rossa ha pubblicato anche album oltre oceano. Infatti, i suoi dischi sono arrivati non solo in Europa ma anche in Giappone, nella Corea del Sud e nel Sudamerica. Il suo successo è stato talmente grande che, nel corso della sua lunga carriera da cantante, Milva è riuscita a vendere più di 80 milioni di dischi in tutto il mondo.

Con il passare degli anni, però, la comparsa di alcuni problemi di salute hanno costretto la magistrale artista ad abbandonare definitivamente il mondo della musica e dello spettacolo. Ma il suo ricordo resterà senza dubbio eterno. Infatti, Milva è ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca da cui ha ricevuto le più alte onorificenze.

Un lutto, dunque, che colpisce non solo il panorama della musica italiana ma quello della musica mondiale. La sua voce, così come il suo immenso talento, saranno per sempre ricordati in eterno.