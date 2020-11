Mino Magli, a Live – Non è la D’Urso, continua a sostenere di avere avuto una vera e propria relazione con Elisabetta Gregoraci, mentre lei era assolutamente impegnata con Flavio Briatore.

L’imprenditore, già ospite nei salotti di Barbara D’Urso, aveva spiegato che la Gregoraci avrebbe tradito Briatore con lui.

Mino Magli ha raccontato del loro passato, risalente ormai ad anni fa. Ma ha anche spiegato di come abbia sempre cercato un confronto con la gieffina che però non ne ha mai voluto sapere.

Sono uscito allo scoperto dopo 13 anni. Prima di espormi ho provato a mandare dei messaggi ad Elisabetta. Il primo l’ha letto e non ha risposto. Per il secondo mi ha bloccato appena ho scritto ‘Sono Mino Magli’. Dopo 13 anni ho scoperto che nel 2006 e 2007 mi dimostrava molto amore, ma in realtà c’era un condominio.

E qui, si passa alle accuse anche gravi rivolte alla donna. Per l’imprenditore la Gregoraci è una vera e propria amante a tutti gli effetti. Ma sarà davvero così? Risulterebbe davvero incredibile

Un condominio significa tutta sta gente che ha dichiarato che stava con lei quando stava anche con me e Flavio. Non sono stato io ad umiliare lei o Briatore, ma è stata lei a farlo con me.

Sostiene inoltre che tra loro c’è stato qualcosa di importante, tanto che lei sarebbe entrata anche nella sua famiglia.

Io Elisabetta l’ho presentata ai miei figli. Comunque quando Flavio era ricoverato in ospedale per una cosa grave, lei vedeva me. Voglio un confronto con lei, vorrei capire perché ha mentito. Che mi guardi negli occhi e mi dica la verità.