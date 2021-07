La famosa ed amata conduttrice Maria De Filippi, in un’intervista con il settimanale Oggi, ha deciso di parlare di ciò che stava vivendo il figlio. In più ha anche voluto parlare di come è cambiata la sua vita ed il suo lavoro, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo.

La donna si è aperta con il giornalista ed ha voluto far sapere a tutti cosa sta vivendo. Ci ha tenuto anche a parlare del figlio e del fatto che è tornato ad essere single da poco tempo.

Maria De Filippi come tutti, ha sofferto molto per la Pandemia. Ci ha tenuto anche a raccontare come è cambiato il suo lavoro da quando è iniziato tutto. Ha dichiarato:

Ho imparato a non correre dietro alle cose inutili. Ho ritrovato la voglia di fare le cose con entusiasmo, di lavorare con i programmi televisivi che faccio da una vita con una nuova linfa.

Per me lavorare è stata un’occasione per stare meglio, sono riuscita a guardare altrove.

Le parole di Maria De Filippi sulla fine della relazione del figlio

Il giornalista del settimanale, proprio durante l’intervista ha chiesto alla conduttrice se Gabriele Costanzo, il figlio, fosse tornato single. Dalle ultime informazioni che sono emerse, il ragazzo era fidanzato con la nota fashion stylist Francesca Quattrini.

Tuttavia è stata la stessa Maria De Filippi ad annunciare la fine della loro relazione, che è stata messa a dura prova proprio a causa del lockdown.

I due vivendo insieme e stando molto tempo a contatto l’uno con l’altra, non sono riusciti a superare i problemi che avevano. Su questo la conduttrice ha dichiarato: