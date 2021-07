Miranda McKeon ha il cancro al seno. La notizia è stata data dalla stessa attrice, famosa per la serie di Netflix “Chiamatemi Anna” (Anne With an E, in lingua originale), dove interpreta il ruolo di Josie Pye. La giovane ragazza su Instagram ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi e di aver già iniziato il trattamento. Nella speranza che tutti si possa risolvere con un lieto fine.

Miranda McKeon ha annunciato di avere il cancro mostrando delle fotografie in cui è dal medico o in cui mostra la diagnosi. Ha scelto di parlarne con i fan per avere supporto e anche per sensibilizzare sul tema.

Il rosa è il mio nuovo colore!!!!! È con un cuore pesante ma pieno di speranza che condivido la notizia che mi è stato recentemente diagnosticato un cancro al seno. Ho 19 anni e secondo le statistiche le probabilità di avere il cancro al seno a questa età sono una su un milione.

Sempre sui social, poi, scrive:

Sono così speciale, ma lo sapevamo💛! In questo post ho condiviso informazioni sui miei ultimi 4 giorni, perché ho deciso di condividerlo sui social media, informazioni sul mio cancro, una nota per non aver paura e un messaggio alla mia famiglia e ai miei amici. ps. Non sono stata attenta all’ortografia, quindi vi chiedo scusa in anticipo per eventuali errori di battitura.

Miranda McKeon ha un cancro al seno: il racconto sui social

Molti amici, colleghi e supporter la aiutano ad affrontare questo momento commentando i post che l’attrice australiana pubblica. Molti i colleghi di Chiamatemi Anna che le hanno fatto sentire il loro sostegno.

Per fortuna il tumore non ha intaccato i linfonodi e questa è una bellissima notizia che i genitori della giovane 19enne hanno accolto con estrema felicità. Forza Miranda, siamo tutti con te!