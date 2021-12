Miriana Trevisan dubbiosa sui sentimenti di Biagio D’Anelli

Nella casa del Grande Fratello Vip continua a tenere banco il rapporto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. La showgirl così come fatto con Nicola Pisu dopo un primo avvicinamento, sente di dover prendere le distanze dall’opinionista, visto che fuori è fidanzato.

Ma lui ha confessato nonostante tutto di non poter fare a meno delle sue attenzioni. “Non posso venire da te e fare la fidanzata, non lo posso fare” – ha replicato Miriana. “Io sto pensando anche al fuori, ho preso molto seriamente la questione e proprio per questo, nell’eventualità in cui i miei sentimenti per te si facessero sempre più importanti, vorrei continuare” – ha confessato il giovane incurante che fuori ci sia una persona ad aspettarlo.

Miriana sente di non poter aspettare l’indecisione di Biagio che al momento è su due fronti e per questo sente l’esigenza di vivere la sua esperienza naturalmente nella casa del Grande Fratello aspettando che sia sempre lui a fare il primo passo. Dopo la discussione i due si sono abbracciati teneramente ritornando a scherzare come spesso fanno nella casa.

Intanto poco dopo la showgirl ha avuto una discussione con Katia Ricciarelli. “Dai finiscila di fare la santarellina, che gli racconto chi sei veramente” – ha detto la cantante.

“E chi sono? Una donna che porta la sua femminilità qui dentro” – si è difesa. “Queste battute taglienti, con me non si deve proprio permettere”. Manila Nazzaro poi ha cercato di farla ragionare: “Lui ha delle attenzioni verso di te che una persona fidanzata non deve avere” – spiegando che l’atteggiamento di Katia è come se volesse proteggerla. “Tu sei in un momento di bisogno di amore e non voglio che gli altri se ne approfittino. Katia è furba e questa roba di Biagio te l’ha sgamata” – ha detto Manila.