Miriana Trevisan fa il suo ingresso al GF VIP dopo la sua eliminazione. Alfonso Signorini chiede alla Vippona di chiarire le chiacchiere venute fuori sulla storia con Biagio D’Anelli. Si nota subito un certo distacco di Manila e anche un rifiuto rispetto a questo argomento. L’ex gieffina sembra non voler affrontare la cosa sotto l’occhio delle telecamere.

Miriana Trevisan spiega: “È successo qualcosa di strano quando sono entrata in studio, sentivo una freddezza. L’ho cercato e ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi, ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire che sta succedendo. Sono ferita. Però vi dirò che purtroppo in questo momento sto facendo dei ragionamenti con me stessa e con la mia famiglia e sto guardando tutto“.

Biagio, ospite di vari show, attacca la sua fidanzata accusandola di freddezza e distacco. Una volta usciti entrambi dalla casa, i due non si sono scambiati i numeri di telefono e la gieffina da lì è scomparsa, senza neanche un ciao. D’Anelli spiega di aver lasciato il suo numero all’agente di Miriana e per tale motivo l’opinionista si è sentito usato.

La showgirl spiega: “Io ho cercato un chiarimento, lo sto cercando ancora. Ci siamo promessi di non portarci le telecamere dietro e lui l’ha fatto. Sapete che durante il Covid, mio zio è morto, mia madre si è ammalata ed è molto fragile perché è morto mio papà”.

E poi: “Avevo questioni da risolvere. In questo momento non voglio parlare con lui. Voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi. Sono in un momento di riflessione, sono avvolta dall’amore della mia famiglia”.

Ma Biagio D’Anelli non ha per niente apprezzato queste parole e attacca: “Non mi hai cercato. Non è che io impazzisco dalla sera alla mattina. Ho notato un tuo cambiamento. Eri fredda. Avrei voluto baciarti infinitamente, ma eri fredda. Per il lavoro che faccio, ero già stato ospite in quel programma”.

Conclude dicendo: “Avevo chiesto di fare un collegamento da Roma perché davo per scontato di stare con te, con la mia donna. Non hai voluto. Vedo che su Instagram saluti le persone e non hai tempo per scrivermi un “Ciao”. Mi hai mancato di rispetto”.