Miriana Trevisan, suo figlio Nicola geloso di Biagio D’Anelli non vuole che gli si avvicini

Nelle ultime settimane Miriana Trevisan si è avvicinata molto a Biagio D’Anelli nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due c’è molta sintonia e in molti scommettono che ben presto potrebbe scattare qualcosa di più. Il giovane è fidanzato fuori dalla casa ma non ha mai negato che se i sentimenti nei confronti di Miriana fossero molto forti, non avrebbe problemi ad approfondire la storia anche fuori.

Lei negli ultimi giorni si è messa un po’ sulle difensive confessando che non intende mancare di rispetto a chi aspetta fuori Biagio e che dovrà d’ora in avanti essere sempre lui a fare il primo passo. Ma c’è un altro problema per Miriana: la gelosia di suo figlio Nicola che pare non vedere di buon occhio la storia della mamma con Biagio. A svelarlo è stato il papà di Nicola nonché ex compagno di Miriana, il cantante Pago. Pago dalle colonne del settimanale Nuovo ha detto.

Miriana Trevisan, suo figlio Nicola geloso

Fonte: web

“Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile” – ha svelato.

Insomma Nicola è molto geloso giustamente della mamma e vuole che nessuno gli si avvicini. Sta seguendo sempre la mamma in televisione ed è orgoglioso del suo percorso al Grande Fratello Vip.

L’ex marito di Miriana ha assicurato che il piccolo è il primo fan. In assenza della madre Nicola, sta rafforzando il legame col padre e sta trascorrendo molto tempo con la nonna e gli zii.