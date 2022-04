Miriana Trevisan ha diffidato due ex gieffini a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. La ex moglie di Pago dopo la sua esperienza all’interno della casa ha voluto proseguire l’azione legale intrapresa dallo stesso cantante per la sua tutela.

Nel corso dei sei lunghi mesi in cui Miriana è rimasta nel reality show, più persone si sono lasciate andare a delle affermazioni in merito alla sua persona. Più di un gieffino infatti, l’ha definita in modo negativo attaccando il suo modo di essere donna e il comportamento avuto con gli altri uomini.

All’interno del Grande Fratello Vip la Trevisan ha avuto la possibilità di creare rapporti d’amicizia duraturi nel tempo. Tra i tanti amici che la showgirl porta nel cuore ci sono Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassié, Sophie Codegoni e la sua carissima amica Manila Nazzaro.

All’interno del settimanale Chi, Miriana Trevisan ha così rivelato le persone che ha deciso di diffidare e il motivo per il quale è arrivata a ciò. La ex gieffina infatti, ha deciso di non passare sopra alle parole delle da alcuni concorrenti in merito alla sua persona e alla sua integrità morale.

Miriana Trevisan ha diffidato due ex gieffini

La showgirl grazie all’aiuto del suo ex marito Pago ha portato avanti la diffida avvitata da quest’ultimo nei confronti di alcuni concorrenti. Miriana Trevisan infatti, ha spiegato di aver diffidato Giacomo Urtis per le sue offese pensati nei suoi confronti.

All’interno del settimanale Chi la ex gieffina spiega: “Li ho diffidati ed era inevitabile. È stato Pago a muoversi immediatamente, tra l’altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso Signorini, che ha capito il momento e lo ringrazio. Mio figlio a scuola il giorno dopo quelle parole, che non voglio ripetere, non è stato bene e non ha avuto un bel trattamento”.

“Sentirmi definire “pro****a” da persone come Giacomo Urtis che raccontava di avere una storia a sera con uomini ricchi e poi sorrideva, da Katia che è stata per anni con un uomo sposato che aveva famiglia e figli.” Prosegue Miriana.

Nei confronti degli altri concorrenti come la Soge prosegue: “Da Soleil che nella vita ha avuto una storia dentro un matrimonio, quello tra Alex e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto. Per fortuna so che le strade si sono divise“.