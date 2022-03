Miriana Trevisan ha un malore, soccorsa nella notte da Jessica e Barù

Miriana Trevisan ha un malore durante la notte preoccupando i gieffini che si trovavano in stanza con lei. Un vero e proprio momento di panico all’interno della casa del Grande Fratello durante la notte tra domenica e lunedì.

Nel giro di poche ore la showgirl ha infatti accusato un forte malore che le impediva di camminare e raggiungere la sua camera. Ad accorgersi della gravità della situazione in un primo momento è stata Lulù che ha subito avvertito sua sorella e Barù.

Sono proprio quest’ultimi a soccorrere la gieffina aiutandola a stendersi a letto e tenendole compagnia per assicurarsi il suo miglioramento. La più giovane delle sorelle Selassié infatti, ha spiegato al nipote di Costantino Della Gherardesca l’operazione che Miriana ha subito prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Lulù spiega così a sua sorella e a Barù a difficoltà che Miriana stava provando per raggiungere la sua camera. “Non sta bene devi portare Miriana lì sopra perché non riesce a camminare. Si è operata prima di entrare qui”. Non è infatti la prima volta che la gieffina si è ritrovata vittima di alcuni lievi dolori da quando è entrata all’interno del reality.

Miriana Trevisan ha un malore durante la notte

Lo scorso ottobre la showgirl aveva accusato un piccolo e lieve malore al GF Vip. In quell’occasione, infatti, la regia aveva richiesto l’intervento di un medico per chiarire ogni dubbio in merito alle sue condizioni di salute. Fin da subito i gieffini hanno pensato che i dolori di cui Miriana è vittima, siano dovuto all’operazione a cui si è sottoposta prima di varcare la porta rossa.

Nel corso della sua permanenza all’interno del Grande Fratello Vip, fu proprio Miriana Trevisan a spiegare l’operazione a cui si è sottoposta. “Il 3 agosto mi hanno tolto l’utero. Stavo morendo. Quando stavo male ho capito che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciato un secondo, Pago presente con il bambino e degli amici meravigliosi. Sto vivendo una rinascita in cui non voglio dimenticare me stessa” affermò la showgirl.

Proseguendo la ex moglie di Pago aveva affermato: “Mio papà che non c’è più mi diceva di pensare a me, che era orgoglioso perché avevo fatto tutto da sola e che adesso doveva preoccuparsi di me. L’intervento l’ho fatto nell’ospedale in cui era stato ricoverato, nella stessa stanza, solo al piano di sopra. Ero coccolata da tutti, perché lui lì era amatissimo”.

Con il passare delle ore il dolore si è attenuato e a tenere compagnia a Miriana Trevisan sono stati proprio Barù e le due sorelle Selassié. In un secondo momento anche Manila Nazzaro si è preoccupata per la gieffina, cercando di farla sorridere e farla riposare il più possibile.