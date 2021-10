La relazione nella casa tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu non sembra decollare. Gli spettatori si sono iniziati a domandare il perché, potrebbe esserci un altro uomo fuori dalla casa nella vita della showgirl?

Miriana Trevisan nella scorsa puntata aveva dichiarato: “In questo momento frequento una persona, però è una storia che è rimandata a dopo perché è troppo poco tempo… E poi vi racconterò. Ho avuto una vicissitudine… Per cui è una cosa molto lenta. Troppo fresca”.

Tuttavia, sono uscite fuori delle foto che ritraggono la showgirl in compagnia di un uomo. Si tratta di Vito Fiusco i due sono stati paparazzati in un ristorante a Roa. Deianira Marzano ha spiegato:

Questa estate mi è arrivata una segnalazione sulla Trevisan dove mi dicevano che stava con questa persona. Però, poi, qualcuno mi ha scritto: “No, sono amici”. Però, certo, questa foto che mi hanno mandato ora non mi sembra proprio una foto da amici. […] Tra l’altro questo fantomatico fidanzato, già pare si frequenti con un’altra che già è stata in TV. […] Qualche settimana fa il tizio era stato già visto con Ursida.

Deianira Marzano ha poi approfondito la questione e ha spiegato di essersi messa in contatto con questo uomo e ha poi spiegato:

Ci tenevo ad approfondire e ho deciso di contattare Vito, che tra l’altro non sapevo di conoscere. In passato abbiamo fatto un’inaugurazione insieme per un suo locale. Mi ha spiegato, è stato molto carino, che con Miriana ha avuto una appassionata storia d’amore, ma soprattutto di amicizia. Li lega tanto.