Vera Miales, pancino sospetto per inscenare una finta gravidanza? Lo scoop di Deianira Marzano

Ecco il motivo per cui la fidanzata di Amedeo Goria avrebbe inscenato una finta gravidanza

In questi giorni Vera Miales, fidanzata del gieffino Amedeo Goria, si sta rendendo protagonista di un chiacchierato gossip. Sembra infatti che la modella moldava qualche giorno fa sia apparsa in pubblico con un pancino sospetto. L’aspetto della fidanzata del gieffino ha fatto pensare ad una presunta gravidanza.

Vera Miales incinta? Dopo che la 36enne moldava è apparsa in pubblico con un pancino sospetto, sui giornali di cronaca rosa non si fa che parlare d’altro. Mentre alcuni hanno smentito l’idea della gravidanza, parlando di un semplice gonfiore addominale, altri hanno pensato che quella di Vera sia stata una mossa studiata a tavolino.

Ad affrontare l’argomento è stata Deianira Marzano. Secondo la donna, infatti, la fidanzata di Amedeo Goria ha studiato la mossa della gravidanza per alimentare il gossip su di lei ed attirare l’attenzione su di sé. Ma Deianira Marzano non sembra essere l’unica a sostenere questa ipotesi.

Stando ad una fonte vicina alla modella moldava, pare proprio che Vera Miales abbia finto la gravidanza per attirare su di lei l’attenzione dei riflettori. Inoltre, stando alle parole della fonte, la mossa della finta gravidanza sarebbe stata ideata ad agosto.

Durante questo mese, infatti, è stata resa pubblica la partecipazione di Amedeo Goria alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Oltre alla presunta conferma della finta dolce attesa, sembra sia stato svelato anche chi avrebbe aiutato la modella a fingere la gravidanza.

Ebbene, stando alle notizie circolanti, sembrerebbe che l’agenzia di cui Vera fa parte avrebbe aiutato la modella ad inscenare la storia della gravidanza. Secondo fonti vicine alla donna, infatti, lo scopo di Vera sarebbe proprio quello di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se il piano messo su dalla modella moldava le sia stato d’aiuto per raggiungere il suo scopo.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: