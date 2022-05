Miriana Trevisan si trova ancora una volta nei guai e riceve un’importante accusa da parte di un ex gieffina che ha lasciato tutti molto sorpresi. Le spiacevoli notizie per la showgirl sembrano non finire mai e a distanza di diversi mesi dal termine del Grande Fratello Vip 6, Miriana si ritrova ancora una volta al centro di un duro scontro.

Ad accusare la ex ragazza di ‘Non è la Rai’ è una sua cara amica che, in quest’ultima edizione ha condiviso con lei alcune settimane nella casa. Nel corso dei sei lunghi mesi del reality, la Trevisan è stata uno dei personaggi più chiacchierati e apprezzati da parte del pubblico a casa.

Il suo modo di fare, la sua sincerità e la sua dolcezza hanno infatti colpito e conquistato i telespettatori a casa che, fino alle ultime puntate l’hanno salvata dai vari televoti. Ora che la sesta edizione del GF Vip è terminata, a scagliarsi contro di lei è Maria Monsé.

La showgirl infatti, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa criticando e accusando proprio la sua amica Miriana. Quest’ultima ha scritto una lunga lettera nei confronti della Trevisan accusandola di averle voltato le spalle e di averla tradita.

Miriana Trevisan nei guai: “Mi hai tradito, adesso racconto tutto”

Maria Monsé come riporta il settimanale DiPiù, ha scritto una lunga lettera nei confronti della showgirl accusandola di averle voltato le spalle. Essa infatti, ha sottolineato di aver meritato un trattamento migliore da parte di Miriana che non è mai avvenuto. Le due showgirl del piccolo schermo sono amiche ormai da più di 30 anni ma sembra che nell’ultimo periodo la loro amicizia si sia affievolita.

A seguito del comportamento che la Trevisan ha tenuto nella casa, Maria Monsé ha deciso di scriverle una lunga lettera sottolineando il tradimento ricevuto. La showgirl all’interno del settimanale DiPiù non ha quindi speso belle parole nei confronti di Miriana dando libero sfogo ai suoi pensieri.

“Perché mi hai tradito? Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni. Abbiamo fatto Non è la rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua. Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva” afferma Maria Monsé.

Proseguendo la ex gieffina si domanda: “Perché ti sei comportata così male contro di me? Pensare che tu eri la mia preferita. Anche perché fin dai tempi di Non è la Rai tra noi c’è sempre stato un bellissimo rapporto”.“E adesso racconto che prima del GF Vip mi hai chiamato per farmi uno dei tuoi saluti carini e affettuosi, era la fine di luglio ed era tardi, le undici di sera, ma le amiche possono chiamare anche a quell’ora. Nella casa però mi hai voltato le spalle” termina la Monsé al settimanale DiPiù