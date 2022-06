Miriana Trevisan racconta le difficoltà in famiglia dopo il ritorno dal GFVip

Senza alcuna ombra di dubbio, Miriana Trevisan è stata una delle concorrenti più amate e chiacchierate all’interno del Grande Fratello Vip. In occasione di un’intervista, l’ex velina ha deciso di aprire il suo cuore ai microfoni raccontando di aver vissuto alcune difficoltà in famiglia a seguito del ritorno dalla casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Miriana Trevisan non semtte mai di stupire tutti i suoi fan. Di recnte l’ex gieffina è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stessa ha rilasciata in occasione di un’intervista.

Dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha deciso di concedersi un’intervista in cui ha svelato quello che è accaduto a seguito del suo rientro a casa. L’ex velina non ha negato che, dopo essere stata reclusa per ben sei mesi nella casa più spiata d’Italia, ha riscontrato alcuni cambiamenti nel rapporto con suo figlio.

Miriana Trevisan è stata lontana da Nicola per ben sei mesi e la sua assenza ha inevitabilmente inciso sul rapporto tra mamma e figlio. Queste sono state le sue parole rilasciate al settimanale Mio:

All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci.

Tuttavia, non è solo all’interno della sua famiglia che l’ex gieffina ha riscontrato delle difficoltà. Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la donna ha vissuto un periodo generale di caos in cui è stato necesserio ristabilire un equilibrio delle sue abitudini quotidiane. Stando a quanto rivelato da lei stessa, persino il supermercato le ha generato un po’ di confusione. Nonostante questo, non smetterà mai di ringraziare Alfonso Signorini per la bellissima esperienza vissuta.