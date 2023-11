Nel salotto televisivo di Verissimo, programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin, la showgirl ha aperto il suo cuore. Miriana Trevisan è stata salvata dal suo papà: la donna di spettacolo racconta di quella volta che l’uomo più importante della sua vita le ha letteralmente salvato la vita e le ha permesso di continuare a inseguire i suoi sogni, sostenendola sempre e comunque.

Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin insieme alla collega e amica Laura Freddi, Miriana Trevisan ha raccontato ciò che ha vissuto qualche anno fa. La showgirl, infatti, ha dovuto subire improvvisamente un’urgente operazione chirurgica.

Riportando alla memoria quanto le è accaduto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto anche riferimento al papà, l’uomo che le ha salvato la vita, aiutandola a capire che doveva prendersi cura di se stessa.

Prima del Grande Fratello mi hanno levato l’utero. Io avevo queste perdite molto pesanti ma non mi ero fatta visitare perché mio papà si era ammalato e, proprio quando ho cominciato ad avere queste perdite, si era aggravato, stava morendo e io mi ero un po’ trascurata.

Poi il papà, venuto a mancare qualche anno fa, le ha salvato la vita:

Lui mi ha salvata perché pochi giorni prima che morisse mi disse: ‘Fatti visitare’. Non sono potuta andare nemmeno ai funerali perché, proprio quel giorno, sono stata operata d’urgenza. Lui mi chiedeva sempre di non provare più dolore, era ciò che voleva per me.

Miriana Trevisan salvata dal papà, che prima di andarsene le ha detto di farsi visitare

Era dolce, ci curava, ci istruiva. Leggeva molto. Discutevamo tantissimo con lui, forse ero l’unica ad avere il polso duro con lui.

E grazie a lui ora Miriana Trevisan sta meglio. Le hanno tolto un organo per salvarle la vita e per fortuna il suo male non aveva ancora intaccato altro.