Laura Freddi commenta la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

In occasione della diretta televisiva di Oggi è un altro giorno, Laura Freddi ha deciso di rilasciare qualche dichiarazione inedita sulla recente separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato la conduttrice nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, sul web non si fa altro che parlare della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La coppia ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore dopo ben 26 anni. Mentre gli ex coniugi annunciavano la rottura, Laura freddi non ho potuto fare a meno di commentare la vicenda.

In occasione dell’ospitata a Oggi è un altro giorno, l’ex fidanzata storica del conduttore ha affermato:

Ero una ragazzina quando siamo stati insieme io e Paolo. Loro so due persone così intelligenti, hanno una complicità, al di dell’amore che poi li ha uniti per tanti anni. Credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia e credo che questa sia la cosa più importante.

Successivamente, Laura Freddi non ha potuto fare a meno di nascondere tutto il suo dispiacere per la clamorosa notizia. Queste sono state le sue parole:

Mi dispiace, però sai? Conosco molto bene Paolo, ho iniziato a conoscere anche Sonia negli ultimi anni. C’è stata anche quella complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia un po’ di amaro in bocca. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Freddi (@laurafreddiofficial)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si separano: l’annuncio

Dopo ben 26 anni di amore, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione attraverso un’intervista esclusiva a “Vanity Fair”. Già da tempo, circolavano alcuni rumors sulla presunta crisi matrimoniale ma di recente la notizia è stata ufficializzata dei diretti interessati: