Miriana Trevisan è sempre stata coerente e i suoi comportamenti lo dimostrano. Ancora una volta, la showgirl, ha parlato del triangolo amoroso.

Dopo il bacio hot scattato tra Delia Duran e Soleil Sorge metà della casa è rimasta a bocca aperta.

Non solo, dopo il bacio hanno anche litigato e ancora una volta Soleil Sorge è scoppiata a piangere definendosi vittima dei giochi di moglie e marito.

Miriana Trevisan, nonostante tutto, è corsa a consolarla, ma il suo pensiero non cambia affatto:

Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ragazzi?! Dai ci rendiamo conto? Tu non ti fai baciare e limonare da una se non ti va. Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto. Non c’è nessuna vittima qua, mi dispiace. Stiamo andando oltre e non ci sono vittime. Non ti fai limonare così, non esiste dai.