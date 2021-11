Un altro forte scontro nella casa del Grande Fratello VIP, questa volta ai ferri corti ci sono Miriana Trevisan e la piccola Soleil Sorge che continua ad avere molte energie.

Le due donne hanno litigato per il bagno, in particolare sembra che Miriana Trevisan avesse lasciato dei capelli su una piastra. Lo sporco non è piaciuto a Soleil Sorge che gliel’ha immediatamente detto.

Le due, com’era prevedibile, hanno subito litigato e Miriana Trevisan è corsa a sfogarsi dalle principesse, in particolare ha parlato con Clarissa Selassié raccontandogli una scena con un po’ di pepe di troppo:

Avete visto la scena? Aveva un coltello. Ma cosa siamo animali? Mi ha urlato. Avete visto ragazzi? Si è spaventato anche Gianmaria. Urlava come una matta, siamo una gang che mi vessi così? Stavo dormento e mi sono spaventata, pensavo fosse successo a qualcuno. Stiamo scherzando ragazzi? Questo significa che lei pensa di aver preso potere e pensa di poter trattare me come tratta i suoi uomini. Ma che è questa brutta cattiveria? Fly down ragazza. Giuro che mi sono presa uno spavento. Cosa stiamo diventando la mafia? Ma che è? Queste cose non sono accettabili

Inoltre, Miriana Trevisan ha sottolineato una frase che Soleil Sorge avrebbe pronunciato, sicuramente di cattivo gusto: