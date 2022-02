Miriana Trevisan suscita la polemica per alcune frasi sulle malattie

Nella casa del Grande Fratello VIP le polemiche non mancano mai. Questa volta al centro del polverone c’è stata Miriana Trevisan.

La showgirl ha infatti pronunciato frasi che hanno urtato la sensibilità dei telespettatori. In particolare, la donna sappiamo essere “sensitiva“.

Più volte nella casa ha fatto delle previsioni che poi si sono rivelate corrette, e agganciandosi a questo discorso ha parlato con Nathaly Caldonazzo svelando di riuscire a percepire che malattie hanno le persone che incontra: “Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! Anche i tumori? Sì“

Inoltre Miriana Trevisan ha collegato questa dote anche ai suoi problemi di salute:

Inoltre, per gioco la donna ha previsto anche il futuro di Lulù Selassié:

Il tuo futuro amore non lo vedo qui in Italia. Diciamo che percepisco un’isola forse il Regno Unito. Si tratta di un ragazzo alto e snello, lo incontrerai in un locale. Ok lui è un uomo scozzese. Lo vedrai la prima volta in questo posto buio di Londra. Posso dirti che è giovane, circa 25 anni o qualcosa in più. No, non è né italiano, né di Napoli il tuo fidanzato. Ripeto, scozzese e che viaggia tanto in giro per il mondo. Sarà un ragazzo molto bello e un vero ribelle.