Qualche giorno fa, al Grande Fratello VIP, abbiamo assistito ad un incontro davvero chiacchierato, quello tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

A suscitare scandalo nel pubblico è il fatto che Alfonso Signorini abbia inviato l’ex compagno della donna senza il suo consenso.

Nathaly Caldonazzo infatti non voleva affatto vederlo perché tra i due la relazione non è finita bene. A commentare questo spezzato del reality show è stata Selvaggia Lucarelli che è stata abbastanza lapidaria con entrambi:

Ed ecco perché la critica sarebbe rivolta anche nei confronti di Nathaly Caldonazzo:

Il pregresso è una donna che entra in una casa piena di telecamere e racconta a persone fino a ieri sconosciute la storia con l’ex, le violenze subite, le offese a lui. Ora, non ho nessuna simpatia per l’ex, ma lei immaginava la reazione mediatica. Se poi hai deciso di raccontare cosa significhi finire in una relazione malsana in tv, non la trasformi in materiale da gossip in un programma del genere, senza chiarire ad esempio perché hai scelto di non denunciare. Queste storie vanno trattate con cura, attenzione, profondità. E inoltre, questo è il tema su cui mi batto di più, la domanda è: la Caldonazzo ha mai cercato di spostare lo sguardo su se stessa? Di capire perché una donna di 50 anni sia finita in una storia del genere, perché la figlia sia stata spesso sua madre? Non si tratta di colpevolizzarsi, si tratta di fare uno scatto, di capire che lui sarà anche stato il peggior uomo del mondo, ma poi, per rendere questi uomini innocui, il lavoro va fatto su se stesse.