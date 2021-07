Moglie di Harry Kane in lacrime, lui sale in tribuna ad abbracciarla

Il capitano degli inglesi costretto a salire in tribuna a rincuorare la moglie triste per la sconfitta

Dura da digerire per gli inglesi la sconfitta in finale degli Europei contro l‘Italia nel loro tempio del calcio: lo stadio Wembley di Londra. Un popolo intero sognava dopo 55 anni di riportare il trofeo in patria, per la prima volta dopo l’uscita dall’Unione Europea.

Invece si sono dovuti arrendere ai calci di rigore. Uno dei più amareggiati è stato il capitano Harry Kane che in campo a stento è riuscito a trattenere le lacrime per la delusione. Per lui anche l’arduo compito di rincuorare la moglie, beccata in tribuna mentre piangeva. Harry è salito in tribuna ad abbracciare la moglie Kate Goodland che non riusciva a capacitarsi per la sconfitta. L’attaccante l’ha rincuorata ed abbracciata, poi a caldo ha detto: “È la peggior sensazione al mondo perdere una finale. Abbiamo fatto un torneo fantastico e dobbiamo tenere la testa alta.”.

La moglie di Kane non è stata l’unica in lacrime dopo la sconfitta ai calci di rigore. Tanti personaggi famosi hanno detto la loro. Adele, in particolare, ha twittato: “Ci hai reso così orgogliosi! Hai portato a casa il nostro gioco e ci hai riuniti tutti”. Nigella ha twittato: “Congratulazioni Italia. E grazie Gareth, grazie ragazzi. Ci hai reso orgogliosi”. Il frontman degli Oasis Liam ha invece detto: “Va tutto bene, vi amo, tanto andiamo a vincere la Coppa del Mondo”.

Peccato che invece i tifosi inglesi non l’hanno presa proprio con sportività come i loro conterranei famosi. Ci sono stati tantissimi episodi di violenza contro i tifosi italiani prima e dopo la gara. Prima della gara diversi scontri sono avvenuti all’esterno dello stadio con numerosi tifosi inglesi ubriachi che hanno attaccato i supporters azzurri. Dopo la partita purtroppo è andata peggio.

Gli inglesi sono riusciti a superare i varchi d’accesso allo stadio e hanno atteso i tifosi italiani uscire per malmenarli. Per questo ci sono stati 45 arresti nella notte.