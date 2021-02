Mondo della musica in lutto: è morta un’altra leggenda dopo una breve battaglia contro il cancro

Si è spento un grande pezzo della musica, Chick Corea è morto all’età di 79 anni. Quando negli anni ’70, il jazz e il rock si sono fusi, lui era in prima linea e faceva sognare il mondo intero. Il musicista ha scoperto di avere il cancro e poco dopo, ha perso la sua battaglia.

La notizia della scomparsa si è velocemente diffusa sul web, lasciando tanta tristezza. Altri personaggi del mondo dello spettacolo, hanno voluto salutare l’indimenticabile talento, ricordando il grande impatto che ha lasciato nel mondo della musica. Tra questi, anche Gigi D’Alessio ha omaggiato Chick Corea sui suoi profili social. Il cantate ha pubblicato una foto della leggenda del jazz mentre suona il pianoforte:

Quanti pianoforti hanno avuto l’onore di essere suonati da te… RIP @chickcorea.

Biografia e carriera di Chick Corea

Durante la gratificante carriera, Chick Corea non ha mai abbandonato quella che da sempre è stata la sua più grande passione: il pianoforte acustico. Ha vinto ben 23 Grammy ed ha suonato con i più grandi jazzisti del mondo, da Miles Davis a Stanley Clarke.

Corea aveva origini italiane, all’anagrafe si chiamava infatti Armando Antonio Corea. È nato il 12 giugno 1941 ed è entrato a far parte del mondo della musica verso la fine degli anni ’60. Oggi è considerato uno dei personaggi più influenti della musica jazz.

Chick Corea si è sposato due volte. Dal primo matrimonio, conclusosi con un divorzio, sono nati due figli: Thaddeus e Liana. Si è poi spostato per la seconda volta nel 1972, con la cantante e pianista Gayle Moran.

Non moto tempo fa, ha scoperto di avere un cancro e non ha avuto la possibilità di poter lottare per uscirne vincitore. L’artista si è spento all’età di 79 anni, il 9 febbraio 2021, nella zona di Tampa Bay della Florida.