Lutto nel mondo della musica, si spegne il leggendario chitarrista

Una triste notizia travolge il mondo della musica: secondo quanto si apprende dalla pagina del musicista, lo scorso mercoledì 13 gennaio 2021 si è spento il chitarrista Sylvain Sylvain Mizrahi, leggendario componente della rock band New York Dolls.

Sylvain Sylvain: condizioni di salute compromesse

Questa volta non c’entra dunque l’emergenza epidemiologica ancora in corso in ogni angolo del pianeta, che conta ogni giorno centinaia, migliaia di vittime. Il quadro clinico dell’artista era già piuttosto compromesso già prima della pandemia, date le complicazioni derivanti da un tumore contro cui stava combattendo da due anni.

Raccolta fondi degli ammiratori

Dal 2019 le condizioni di salute destavano preoccupazione. Per sua fortuna, poté contare sul prezioso sostegno degli ammiratori. Non appena avevano preso atto della notizia, avevano deciso di scendere in campo e di unire le forze.

Al fine di permettergli di coprire le ingenti spese sanitarie, avevano lanciato una campagna su GoFundMe, piattaforma di crowfunding ormai nota anche nei nostri confini (è stata, ad esempio, utilizzata da Fedez e Chiara Ferragni nella raccolta fondi per fornire all’istituto San Raffaele di Milano le strutture necessarie a fronteggiare il Covid 19).

La reunion nel 2006

L’ultimo album in studio dei New York Dolls, ‘Cause I Sez So, è stato pubblicato nel 2009. Un album per la cui maturazione sono occorsi tre anni; dal momento in cui aveva visto la luce One Day It Will Please Us to Remember Even Disc, disco che aveva sancito la tanto invocata reunion.

Sylvain Sylvain: due concerti per i The Dolls nel 2018

Nel 2010 Sylvain Sylvain ha debuttato live al South by Southwest come Batusis, assieme a Cheetah Chrome dei Dead Boys e Rocket from the Tombs. Nel prosieguo ha collaborato nel Sex Doll Tour (2013 e 2014) assieme a Glen Matlock; ma, sempre per una performance al South by Southwest nel 2015, pure come Sylvain and the Sylvains. Infine, per i The Dolls ha tenuto un paio di concerti a Tokyo nel 2018.