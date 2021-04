Il mondo del ciclismo italiano e internazionale è in lutto per la perdita di una grande ciclista, che nel 1988 era anche stata campionessa del mondo di ciclismo. Monica Bandini è morta a soli 56 anni a causa di un malore improvviso. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per tentare di salvarla.

Monica Bandini aveva solo 56 anni. E un passato da campionessa mondiale di ciclismo, dopo aver vinto nel 1988 a Renaix, comune belga situato nella regione fiamminga, il suo titolo mondiale. Un grande nome del ciclismo italiano che oggi non c’è più.

Lunedì 19 aprile la ciclista nata a Forlì 56 anni fa stava lavorando nel terreno di famiglia, che si trova a Villagrappa di Forlì. Quando all’improvviso ha avuto un malore che è risultato fatale. Le cause del decesso non sono ancora note.

Monica Bandini morta a 56 anni: chi era la ciclista?

Nata a Faenza il 16 novembre del 1964, Monica Bandini è stata una ciclista su strada italiana, campionessa del mondo nella 50 km a cronometro a squadre in occasione dei Campionati del mondo di ciclismo su strada del 1988, che si sono svolti a Ronse (Renaix in francese), in Belgio.

Ha fatto parte della nazionale italiana che tra il 1987 e il 1989 riuscì a conquistare tre medaglie iridate consecutive nella cronometro a squadre. Oltre alla Bandini, il quartetto era formato da Roberta Bonanomi e Francesca Galli, Imelda Chiappa e negli ultimi due anni da Maria Canins. Nel 1987 a Villach aveva già conquistato il bronzo, per poi ottenere l’argento a Chambery due anni dopo, in seguito al meritatissimo oro del 1998.

Nello stesso periodo la ciclista forlivese si è anche classificata sesta al Giro d’Italia del 1989, sesta al Tour de France dello stesso anno e quarta al Tour de la CEE (già Tour de France) nel 1990.

Negli anni Novanta ha trionfato nel 1998 in occasione del Giro del Trentino.