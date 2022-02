Il mondo del cinema italiano è in lutto. A 90 anni Monica Vitti è morta. La grande attrice italiana, da tempo malata, ci lascia in eredità una serie di film che rappresentano dei veri e propri capolavori. Pezzi miliari della storia del cinema italiano che ci hanno accompagnato nel corso della vita. Con lei se ne va una grandissima artista.

Monica Vitti era sicuramente una delle attrici italiane più famose al mondo. Attiva a teatro, al cinema e in televisione, da tempo si era ritirata dalle scene, a causa della malattia che l’aveva colpita e che non le ha dato scampo, purtroppo.

Da anni, infatti, Monica Vitti si era rinchiusa nella sua malattia, lontana da tutto e da tutti. L’ultima apparizione pubblica risale al 2003, per la prima teatrale dello spettacolo “Notre-Dame de Paris” di Riccardo Cocciante. Era ricoverata da anni in una clinica svizzera, per cure contro la malattia degenerativa che l’aveva colpita, simile all’Alzheimer.

Il marito Roberto Russo non l’ha mai lasciata. Anche se, proprio a causa della terribile malattia di cui soffriva, ormai non riconosceva più nessuno. A dare l’annuncio della sua morte, avvenuta martedì 2 febbraio 2022, è stato Walter Veltroni, in un tweet, riportando proprio la richiesta del marito di darne comunicazione:

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto.

Monica Vitti, morta a 90 anni: se ne va una delle più grandi attrici italiane

Maria Luisa Ceciarelli, il vero nome di Monica Vitti all’anagrafe, era nata a Roma il 3 novembre del 1931. L’attrice italiana era famosa per la sua voce roca e per la sua ironia e autoironia, che l’hanno accompagnata sempre in 40 anni di carriera come attrice.

Grazie a interpretazioni storiche nei film di Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso) è diventata popolare anche all’estero. Ma non dimentichiamo i suoi ruoli da mattatrice nei film interpretati con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni.

Tanti i riconoscimenti ottenuti in carriera, come 5 David di Donatello come miglior attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), 3 Nastri d’argento, 12 Globi d’oro (di cui due alla carriera), un Ciak d’oro alla carriera, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un Orso d’argento alla Berlinale, una Concha de Plata a San Sebastián e anche una candidatura al premio BAFTA.