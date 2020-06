Morgan in lacrime rivela: sono tornate le dipendenze Morgan per anni ha combattuto contro delle dipendenze molto serie e pare che adesso la situazione si stia ripetendo: ecco la sua rivelazione riguardo questo evento

È noto al grande e piccolo pubblico che Morgan abbia avuto problemi, in passato, con delle dipendenze molto gravi a base di droghe. Insomma, la sua è stata una dura lotta per uscire da questo tunnel così pericoloso, ma sembrava avercela fatta. Ora una notizia da lui stesso rilasciata rivela che le dipendenze sono tornate, proprio in questo periodo.

Soggetto di un’intervista per un giornale, Morgan si è aperto e ha rivelato quello che ha passato e che ha dovuto fronteggiare durante questo periodo di lockdown. Infatti, pare proprio che in questo momento difficile per tutta la Nazione, Morgan abbia dovuto fare nuovamente i conti con i vizi del suo passato. Il motivo scatenante questa ricaduta pare sia proprio un periodo molto negativo della sua vita, che lo ha portato a rintanarsi nelle brutte abitudini.

Marco Castoldi, questo il vero nome del cantante, ha deciso di non rimanere inerme di fronte a questa sua condizione, ma di reagire per riemergere. Decide di farlo facendo un appello alle telecamere. L’obiettivo di Morgan è di risalire dagli abissi, ma con uno stimolo di fronte. Proprio per questo chiede l’aiuto delle telecamere: chiede di essere seguito in questo periodo di riabilitazione.

Nell’intervista sopra citata, così dichiara il cantante: “In modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire. Basta”. Inoltre, dà anche una vera e propria spiegazione del motivo per il quale si trova in questa condizione così disperata: “L’unica che era riuscita a convincermi… Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità”.

Dopo aver analizzato e spiegato la sua condizione, enuncia quella che per lui è la soluzione al suo problema: “Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso… Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”.

In tutto questo trambusto, Morgan ha anche parlato della sua ex fidanzata, Alessandra Cataldo, che due mesi e mezzo fa lo ha reso padre per la terza volta, dando alla luce sua figlia Maria Eco Castoldi. Così il cantante commenta la loro rottura: “Io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita…”.