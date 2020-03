Morgan prende parte ai flash-mob accettando una sfida Morgan decide di prendere parte ai flsh-mod musicali che stanno coinvolgendo tutta l'Italia in questi ultimi giorni accettando una sfida: canta "Sincero"

Morgan, cantautore italiano, non si smentisce mai. In un momento di forte crisi come questo, non poteva che dare il suo contributo. Decide di prendere anche lui parte ad un flash-mob musicale improvvisato per la strada dopo aver accettato una sfida da alcune ragazze su un balcone.

Sono stati veramente tanti i concerti improvvisati che i tanti cantanti e musicisti in questi ultimi stanno mettendo in piedi. Abbiamo visto, domenica 15 marzo, come Fedez abbia deciso di cantare per i suoi vicini, dal balcone del suo attico, oppure come Giuliano Sangiorgi ha incatanto tutti con una canzone di Pino Daniele nel centro di Roma, commuovendo tutti quanti.

Non poteva mancare Morgan, che ha deciso di fare una sua improvvisazione per la strada, sopra il suo monopattino elettrico.

La situazione è stata questa: Morgan gironzolava con il suo monopattino per la strada ed è stato fermato da alcune ragazze sopra ad un balcone che lo hanno riconosciuto. Le ragazze, fermandolo, gli hanno chiesto se portasse con sè qualche strumento per poter fare un mini flash-mob. Morgan, allora, non ci ha pensato due volte e ha così risposto:

“Sì, facciamo questa. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, e la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”.

Mentre diceva queste parole e dopo aver fatto un piccolo giro della piazzola nella quale si trovava con il suo monopattino è andato via esattamente come era venuto. Non si smentisce mai Morgan, con il suo carattere stravagante ed estroverso fa sempre le cose più strane.

Inutile ricordare come, durante il Festival di Sanremo 2020, abbia stupito tutto, Amadeus incluso, con la rivisitazione della sua canzone con Bugo, dopo un litigio, creando, così, “Sincero“. La canzone, adesso, è diventato un singolo-tormentone, cantato da tantissime persone in tutta Italia. Riesce sempre a lasciare il segno quest’uomo!