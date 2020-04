Grave incidente: morta l’attrice Ashley Ross Morta l'attrice Ashley Ross, dopo un grave incidente

Dopo quasi venti quattro ore di agonia, la famosa attrice americana, Ashley Ross è morta, a soli trentaquattro anni. Era molto conosciuta per aver interpretato Minnie, nella famosa serie televisiva, di cinque stagioni, chiamata Little Woman Atlanta. In Italia è andata in onda sul canale Lei ed era conosciuta anche con il nome di Piccole Donne.

Il film parlava delle avventure di un gruppo di ragazze affette da nanismo. La perdita della giovane ha sconvolto tutta la sua famiglia, ma anche la maggior parte delle persone del mondo dello spettacolo.

A dare la triste notizia è stata proprio la sua agente Liz Dixson. In un’intervista alla CNN, ha detto: “Ashley era una persona dolce e gentile con un grande cuore. Sarà ricordata per il suo sorriso meraviglioso.”

In base alle informazioni che sono state rese note, la ragazza è rimasta vittima di un grave incidente avvenuto ad Atlanta, nella serata di domenica, ventisei aprile.

E’ stata trasportata d’urgenza al Grady Memoria Hospital ed i medici, sin da subito, hanno capito che la sua situazione era molto grave, ma hanno cercato comunque di fare il possibile per cercare di aiutarla.

Purtroppo però, i traumi che aveva riportato erano molto gravi ed infatti alla fine, dopo ventiquattro ore di agonia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutte le persone che l’hanno conosciuta.

Anche la sua famiglia ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando un messaggio sul profilo Instagram dell’attrice. Hanno scritto: “E’ con profonda tristezza che confermiamo a nome delle famiglia, che Ashley Ross alias Ms Minnie, di Little Women Atlanta non è sopravvissuta alle lesioni di un tragico incidente d’auto all’età di 34 anni.

La famiglia chiede rispettosamente la privacy mentre vive il proprio dolore, in questo momento molto difficile da superare!”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.