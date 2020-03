Il mondo dello spettacolo piange la morte dell’attore Mark Blum che è morto di coronavirus Lutto nel mondo del cinema, ha perso la battaglia contro il coronavirus, Mark Blum conosciuto da molti come "Mr. Crocodile Dundee"

La minaccia reale del coronavirus non discrimina in base alla razza, status giuridico o posizione sociale. È una malattia nuova, sconosciuta, ma anche silenziosa, astuta e molto sfuggente alla quale nessun essere umano sul pianeta è immune.

I sovrani, le star di Hollywood e persino i reali sono stati colpiti equamente dalla pandemia. In realtà, e il premier britannico, Boris Johnson è stato il primo capo di governo in malato di COVID-19 ; Quindi , l’erede al trono d’Inghilterra, il principe Carlo e ora l’attore Mark Blum, è la prima vittima fatale, secondo i media.

Mark Blum aveva 69 anni. Secondo la compagnia teatrale con sede a New York, Playwrights Horizons, l’attore nato nel New Jersey, Stati Uniti, ha perso la battaglia contro il coronavirus ed è morto all’età di 69 anni.

Il cinema e il teatro sono in lutto. Molti sono state le manifestazioni di affetto verso uno degli attori più amati e rispettati del suo paese, lo stesso divenuto famoso nel mondo del cinema per aver interpretato Michael Dundee, accogliente e maleducato Crocodile Hunter nella serie Crocodile Dundee.

“Con amore e profondo dolore, Playwrights Horizons rende omaggio a Mark Blum, un caro amico di una vita e un artista compiuto che è morto questa settimana. Grazie, Mark, per tutto ciò che hai portato nel nostro teatro, nei teatri e nel pubblico di tutto il mondo. Ci mancherai”, leggi il messaggio.

La sua carriera a Broadway è durata quasi 40 anni e ha vinto un Obie per la sua interpretazione in Gus And Al , una commedia del drammaturgo americano Albert Innaurato. Ha avuto più di 80 crediti cinematografici, grafica dal fenomeno globale Crocodile Dundee, 1986 , fino al film Shattered Glass, 2003.

Più di recente, l’attore ha interpretato il personaggio di Mr Mooney nello spettacolo Netflix di successo “You ” , che ha iniziato la sua terza stagione a gennaio . Ha anche avuto un ruolo da protagonista nei programmi Almost Family , The Good Fight, oltre a una straordinaria partecipazione ad Amazon Mozart in the Jungle, The Sopranos, tra gli altri.

Inoltre, ha interpretato il marito della famosa Rosanna Arquette nella commedia romantica del 1985 Desperately Seeking Susan, dove recitava anche una giovanissima Veronica Ciconne, meglio conosciuta come Madonna. L’attrice ha onorato il suo partner condividendo una foto durante le riprese del film accompagnata da una semplice leggenda per ricordarlo.

“Voglio onorare la morte di un notevole umano, collega attore e amico, Marco Blum, che non è riuscito a battere il c oronavirus. E ‘ qualcosa di veramente tragico e il mio cuore è con lui, la sua famiglia e le persone care. Era divertente, caloroso, affettuoso e un grande professionista quando abbiamo filmato De sperly Seeking Susan nel 1985” , ha scritto Arquette.

Madonna ha anche reso omaggio al suo amico e collega Mark blum Arquette era solo una delle tante persone nella comunità di attori che hanno condiviso il loro dolore per la perdita terribile. Anche il drammaturgo Jack Canfora e l’attrice Judith Light hanno fatto eco alla notizia e hanno inviato le loro condoglianze alla famiglia di Blum.

Tutti i suoi parenti e amici concordano nel dire che era un attore meraviglioso e un essere umano eccellente e molto gentile.