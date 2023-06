Per lei il difficile compito di annunciare la morte di Berlusconi in diretta tv pochi minuti l'uscita della notizia.

Silvio Berlusconi è morto questa mattina alle 9.30 mentre si trovava ricoverato alla clinica San Raffaele di Milano. L’imprenditore e politico si è spento ad 86 anni dopo che le sue condizioni si erano aggravate nell’ultimo periodo a causa di una leucemia mielomonocitica cronica.

Berlusconi si trovava già ricoverato da alcuni giorni per una serie di accertamenti quando si è aggravato. Unanime ovviamente il cordoglio da parte di tutto il mondo politico ma anche televisivo. A Mediaset in particolare la commozione e il dolore è tanto soprattutto per i tanti giornalisti e conduttori che hanno fatto strada nel mondo della televisione grazie a lui che ha deciso di dargli fiducia.

Fonte: web

Una delle prime trasmissioni ad annunciare in diretta la scomparsa del cavaliere è stata Mattino Cinque. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno avuto il difficile compito di dire a tutti gli italiani l’ultim’ora appena arrivata in redazione.

E non è stato facile per loro trattenere la commozione e le lacrime per una notizia che nessuno si aspettava. “Abbiamo una notizia brutta da darvi, la cosa peggiore che oggi, noi di Mediaset, potessimo fare: è morto Silvio Berlusconi” – ha detto Federica Panicucci mentre a stento è riuscita a trattenere le lacrime.

Ad un certo punto ha chiesto poi al collega Francesco di proseguire perché lei non riusciva. “Francesco, fai tu, perché io..“. “Ti capisco” – ha aggiunto lui – “Perché questo riguarda tutti coloro che lavorano qua“.

Alla fine i due hanno interrotto la trasmissione lanciando la linea all’edizione straordinaria del Tg5 con tutte le maggiori informazioni sulla vicenda. “Abbiamo appreso la notizia anche noi adesso, chiudiamo qua c’è lo speciale del Tg5” – questo hanno detto prima di congedarsi.

Federica Panicucci è una delle conduttrici più longeve di Mediaset. Ha iniziato a lavorare per l’azienda del biscione nel 1988 come valletta del programma Il gioco delle coppie. E da lì una lunga carriera, fino alla conduzione di Mattino Cinque. Era legata da un rapporto personale e di conoscenza diretta con Silvio Berlusconi.