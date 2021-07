Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema nelle scorse ore. Purtroppo il famoso attore Libero De Rienzo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Roma. Aveva 44 anni ed ha lasciato la moglie e due bambini di 6 e 2 anni. Al momento le forze dell’ordine stanno indagando sul suo decesso.

Una perdita grave ed improvvisa che ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i suoi colleghi e i suoi familiari, che non si sarebbero mai aspettati di vivere un dramma simile.

Secondo le informazioni che sono state rese note dai diversi media, la tragedia si è consumata nella serata di ieri, giovedì 15 luglio. Precisamente nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, a Roma.

Il primo a trovare il corpo è stato un suo amico. L’uomo non avendo più sue notizie, è andato a controllare. È proprio a quel punto che ha trovato Libero De Rienzo a terra, ormai senza vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della vicina stazione, che ora stanno indagando sull’accaduto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il suo decesso sia avvenuto a causa di un infarto. Infatti nell’abitazione non risultano esserci segni di scasso e sul corpo non ci sono segni di violenza.

La carriera di Libero De Rienzo

Libero De Rienzo è nato a Napoli il 24 febbraio del 1977. Era appassionato della recitazione sin da bambino. Ha seguito proprio le orme di suo padre Fiore De Rienzo, che lavorava come aiuto del regista Citto Maselli.

Nel 2001 è diventato molto famoso, proprio per aver recitato nel film “Santa Maradona”, di Marco Ponti. Grazie a questo ha vinto anche un David di Donatello, come miglior attore non protagonista.

Inoltre, nel 2009 ha interpretato il ruolo di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino, ucciso dalla camorra nel 1985, recitando nel film Fortapàsc, di Marco Risi. Una pellicola ancora vista da tante persone.

Libero De Rienzo era sposato da diversi anni con la nota costumista Marcella Mosca e dalla loro relazione sono nati due bambini, di 6 e 2 anni.