Un episodio che ha sconvolto gli utenti social, è quello che è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 26 febbraio, durante la camera ardende di Maurizio Costanzo. Delle persone si sono avvicinate a Maria De Filippi e dopo averle fatto le condoglianze, le hanno anche chiesto dei selfie.

Gli utenti dei social si soni indignati davanti alla richiesta. Nonostante la gravità dell’accaduto, la conduttrice non si è nemmeno sottratta a quelle richieste.

Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente di suo marito vestita di nero e con degli occhiali scuri. Ha voluto nascondere a tutti il dolore che sta provando per l’improvvisa perdita dell’amore della sua vita.

Sono davvero tanti i romani che sono accorsi lì per salutare il famoso conduttore e giornalista italiano. La moglie è sempre rimasta accanto al feretro e con il sorriso ha ringraziato tutti quelli che si sono avvicinati a lei, per porgerle le condoglianze.

Nonostante l’atmosfera, ci sono state persone che si sono avvicinate a lei per chiederle un selfie.

Maria De Filippi si è fatta fotografare con dietro il feretro di suo marito. Cosa avrebbe dovuto fare? Subito è scoppiata la bufera sui social.

I selfie chiesti a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Quelle immagini sono diventate virali sui social in pochissimo tempo e sono state davvero tante le persone che hanno commentato sconvolte. Nella maggior parte dei commenti pubblicati, c’era scritto: “Senza alcun rispetto!” “Una richiesta inopportuna e fuori contesto!”

La conduttrice non si aspettava la scomparsa di suo marito, è apparsa addolorata e provata. Per questo non ha mai tolto i suoi occhiali scuri. È rimasta accanto a figlio Gabriele, seduta su una sedia, mentre cercava di consolarlo.

Il funerale di Maurizio Costanzo è in programma per lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma.