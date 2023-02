Non se lo aspettava Maria De Filippi, non doveva andare così. È scioccata, addolorata e probabilmente ancora incredula per aver perso l’amore della sua vita.

Non c’erano alcune avvisaglie, Maurizio Costanzo è stato ricoverato nella clinica di Roma per un piccolo intervento. Il suo problema era stato definito come non grave, solamente fastidioso.

La conduttrice andava in clinica a trovarlo la mattina e poi la sera e nel mezzo si dedicava al suo lavoro e alle registrazioni dei suoi programmi.

Quell’operazione di routine ha comportato delle complicazioni e l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, fino all’inaspettato decesso. Quell’ultima visita la mattina dello stesso giorno, di Maria De Filippi, che adesso si è chiusa nel suo doloroso silenzio.

L’ultimo incontro tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Quell’ultimo indimenticabile incontro, che è stato raccontato in diretta tv dalla giornalista de La Vita in Diretta. Antonella Del Pino ha spiegato:

Stamattina Maria De Filippi è stata con lui a lungo. Si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese, dove aveva subito un intervento leggero.

Oggi è stata allestita la camera ardente, si attendono centinaia di vip, personaggi del giornalismo e della politica. Fino ai giorni successivi al funerale, che verrà celebrato Il 27 febbraio, verranno sospesi tutti i programmi di Maria De Filippi.

Sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono mostrati commossi. Maurizio Costanzo è stato descritto come il padre del giornalismo, il padre di tutti coloro che grazie a lui si sono realizzati. Quelle stesse persone che ha ascoltato senza mai giudicare e che ha supportato in ogni momento. È stato descritto come colui che ha creato una televisione che non potrà mai essere ripetuta.

Maurizio Costanzo continuerà a vivere nel cuore di tutti, perché come la maggior parte dei suoi amici e colleghi ha sottolineato, lui è eterno.