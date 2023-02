Il padre del giornalismo si è spento per sempre all’età di 84 anni. Maurizio Costanzo era stato ricoverato in una clinica privata di Roma per quello che sembrava un semplice intervento di routine. Nessuno si aspettava il suo improvviso decesso, nemmeno la sua amata moglie Maria De Filippi.

Sul portale Dagospia sono stati resi noti ulteriori dettagli su cosa è davvero accaduto a Maurizio Costanzo. Sembrerebbe che fosse ricoverato nella clinica da circa 12 giorni e che sia stato sottoposto ad un’operazione al colon per la rimozione di diversi polipi.

Un’operazione che si era conclusa con successo. Purtroppo però il sistema immunitario del grande giornalista, debilitato, non ha funzionato come avrebbe dovuto. Maurizio Costanzo si è ritrovato a fare i conti con diverse infezioni, anche ai reni.

Sono conseguiti anche i problemi respiratori e alla fine una broncopolmonite. Maria De Filippi lo andava a trovare tutti i giorni, la mattina e la sera e nel mezzo si dedicava alla registrazione dei suoi programmi televisivi. Non si aspettava di perderlo per sempre.

Le lacrime per la scomparsa di Maurizio Costanzo

Sono stati due giorni tristissimi per il mondo della televisione. Colleghi e amici si sono mostrati in lacrime in diretta tv e hanno lasciato un pensiero per ricordarlo. Un pensiero comune, il padre del giornalismo che ha dato vita ad un modo di fare televisione irripetibile. Colui che ha sempre ascoltato i suoi ospiti senza mai giudicare e che ha scoperto talenti incredibili.

Credit: La vita in diretta

Ieri è stata allestita la camera ardente. Numerosi i vip che si sono mostrati straziati e che hanno voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo.

Nessuna parola ancora da parte di Maria De Filippi, che si è chiusa nel suo doloroso silenzio. Tutti i suoi programmi televisivi sono stati rimandati fino a domani, giorno in cui verrà celebrato il funerale nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, alle ore 15:00.