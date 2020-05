Morto l’attore Hagen Mills, ha sparato prima alla compagna e poi si è suicidato L'attore Hagen Mills è morto, ha sparato prima alla compagna e poi si è tolto la vita, davanti alla figlia

Nelle scorse ore, è stata resa pubblica una terribile notizia. L’attore Hagen Mills, di 29 anni, è morto. Ha sparato prima alla compagna, che aveva in braccio la figlia di quattro anni e subito dopo si è suicidato. La donna, è in ospedale e non è in pericolo di vita.

Il giovane, era conosciuto per aver recitato nei film “Baskets”, “Justified” e “Swedish Dick”. Negli ultimi tempi, però, sembrerebbe che la sua carriera non abbia avuto molta fortuna.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la tragedia è avvenuta a casa della madre della compagna, Erica Price, anche lei 29 anni, a Mayfiel, nel Kentucky.

La polizia, sull’accaduto, ha dichiarato che Hagen Mills, ha tenuto in casa la suocera e la figlia, fino all’arrivo della fidanzata. Quando la donna è entrata, ha preso subito in braccio la bimba.

È proprio in quel momento, che l’uomo le ha sparato e subito dopo ha puntato la pistola verso se stesso e si è suicidato. Sul posto è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e anche di un’ambulanza.

Per Hagen Mills non c’è stato nulla da fare, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. La compagna, invece, è stata portata in ospedale, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Mentre la bimba e la nonna sono sotto shock, ma non sono rimaste coinvolte nella sparatoria.

Secondo il racconto di alcune persone, l’attore negli ultimi tempi, non godeva né di ottima salute e nemmeno di fortuna sul lavoro. Non pubblicava nulla nemmeno sui suoi profili social. Il suo profilo Instagram era privato, mentre tutti gli altri che aveva creato erano stati cancellati.

Il suo ultimo post, risale proprio al 2017, quando ha pubblicato uno stato su Twitter, in cui ha scritto: “Sono solo un ragazzo di campagna ignorante, ma ho scoperto che funziona!”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.