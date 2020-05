Ponsacco, bimba caduta dalla finestra, la mamma si è lanciata subito dopo Ponsacco, bimba di 14 mesi caduta dalla finestra, non è in pericolo di vita

Un vero e proprio evento terribile è avvenuto lo scorso venticinque aprile. Una bimba di soli quattordici mesi, è caduta dalla finestra della sua abitazione, facendo un volo di circa due o tre metri. La madre, quando ha capito cosa era accaduto, si è gettata per salvare la piccola.

Un evento incredibile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi, poiché entrambe non sono in pericolo di vita.

In base alle informazioni emerse, il fatto è avvenuto a Ponsacco, in provincia di Pisa. La bimba era in casa ed era alla finestra insieme ai suoi tre fratellini, più grandi di lei.

All’improvviso però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è caduta ed è finita su una tettoia. Ha fatto un volo di circa due o tre metri.

La madre, quando ha sentito il suo pianto, presa dalla disperazione, ha deciso di lanciarsi, ma la tettoia, non retto questo peso ed infatti si è rotta e le due, sono finite su un altro soppalco, che era ancora più in basso.

I vicini, appena si sono resi conto dell’accaduto, hanno subito allertato il centodiciotto, che è arrivato sul posto tempestivamente. E’ stato anche chiesto l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata vicino l’abitazione e che ha trasportato d’urgenza la piccola all’ospedale Meyer di Firenze.

In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate, poiché era priva di sensi, poco dopo si è ripresa ed ha iniziato a piangere e questo ovviamente ha tranquillizzato i medici. Sembrerebbe che le sue condizioni adesso non siano gravi, ma è stato scelto comunque di tenerla sotto osservazione.

La madre, invece, è uscita illesa. Ha riportato solo alcune contusioni sul suo corpo, ma nessuna di queste è molto gravi. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento della polizia, che ha ascoltato i vicini e la donna, per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.