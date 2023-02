Mr.Rain, cosa succede se arriva in finale con i bambini? La Rai risponde

In questa 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Mr.Rain è uno degli artisti in gara più apprezzati dal pubblico italiano. Il cantante si è esibito sul palco dell’Ariston insieme ai bambini i quali però non possono essere mostrati in tv dopo la mezzanotte. Cosa succederà se l’artista arriverà in finalissima? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato la Rai. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Mr.Rain si è esibito sul palco dell’Ariston con il brano intitolato “Supereroi”. Ad accompagnare il cantante nella performance ci sono otto bambini i quali sono seduti sulla scalinata del teatro per fare da coro alla canzone.

Secondo quanto stabilisce la legge, i bambini non posso essere mostrati in televisione dopo la mezzanotte. Alla luce di questo, Amadeus aveva già annunciato che il big in gara si sarebbe esibito sempre prima della mezzanotte. Ma cosa succederà se l’artista arriverà in finalissima e conquisterà uno dei cinque posti nella classifica?

Se il cantante dovesse mantenere il risultato raggiunto fino ad ora, emergerebbe il problema relativo alla presenza dei bambini. Infatti, nella finale i primi cinque in classifica dovranno esibirsi dopo la mezzanotte per essere di nuovo votati. A fare chiarimenti in merito alla questione ci ha pensato Amadeus il quale ha dichiarato:

Troveremo la soluzione migliore da adottare perché il cantante non sia penalizzato.

Alle dichiarazioni del direttore artistico del Festival Di Sanremo si sono aggiunte quelle del direttore di Rai 1 Stefano Coletta il quale si sta impegnando con il fine di ottenere un’autorizzazione da parte del Ministero Del Lavoro. Queste sono state le sue parole: