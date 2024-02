Il brano di Mr Rain sul palco di Sanremo 2024 ha commosso l’intera Italia. L’artista ha dedicato la canzone a due bambini, Giada e Alessio, che hanno perso la vita a marzo del 2022 per mano del loro papà. Avevano 13 e 7 anni.

Due Altalene, una canzone bellissima con un significato profondo. Lo stesso Mr Rain ha pubblicato un commovente post sul suo profilo Instagram, rispondendo alle numerose domande dei suoi fan:

Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo ti crolla sotto i piedi: è così che ti senti. All’inizio è troppo irreale per crollare, ma allo stesso tempo troppo doloroso per restare in piedi. Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo pare fermarsi. Cosa ti dà la forza per ritornare a vivere? Beh, l’amore che quella persona ti ha dato quando era in vita, è quello che ti spinge. Dopo aver sentito queste parole, è nata DUE ALTALENE. A voi, Giada e Alessio…

Chi erano i due bambini a cui Mr Rain ha dedicato la sua canzone di Sanremo

Giada e Alessio erano due bambini che hanno perso la vita per mano del loro papà, mentre dormivano. Andrea Rossin ha spezzato il loro futuro con un coltello da cucina e poi si è a sua volta tolto la vita, con quella stessa arma. È stata mamma Luana a fare la straziante scoperta.

La donna aveva deciso di lasciarlo ed era tornata a casa della madre. Era diventato ossessivo e aveva paura, così era stata costretta a prendere quella sofferte decisione. Lui non aveva reagito bene, credeva che lei non gli avrebbe più fatto vedere i bambini. E così l’ha punita, compiendo il più orribile dei gesti. Due anime innocenti spezzate da colui che avrebbe dovuto amarli e proteggerli. Li aveva lasciati con il loro papà, così avrebbero potuto trascorrere la notte insieme a lui. La mattina successiva è tornata a prenderli per portarli a scuola. Aperta quella porta, ogni cosa è cambiata. Il suo mondo e la sua vita sono cambiati, per sempre.

Mr Rain aveva già rivelato che la sua canzone sarebbe stata dedicata alle persone che gli hanno lasciato una lezione, che lo hanno fatto pensare. Ci sono voluti mesi per scrivere il suo pezzo, mentre con il cuore e la mente pensava a Giada e Alessio. E proprio tra i commenti del post della star, spunta quello di mamma Luana Vivirito: “Grazie ❤️ 💙”.