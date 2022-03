Una madre che ha perso tutto per colpa del suo ex Andrea Rossin, l'uomo ha ucciso i loro figli nel sonno: "Lo ha fatto per punire me"

La madre dei due bambini uccisi a Mesenzana, in provincia di Varese, dal padre Andrea Rossin, ha parlato con i Carabinieri.

Secondo l’opinione della donna, il suo ex compagno ha compiuto quell’imperdonabile gesto per punire lei. Aveva deciso di lasciarlo e si era trasferita a casa di sua madre. Ma lui continuava a tormentarla. L’uomo soffriva di problemi psichiatrici.

Gli inquirenti hanno fatto sapere che non si erano mai presentati prima episodi di violenza, che avrebbero potuto rappresentare un campanello d’allarme. Quella mattina, la madre si è recata a casa del suo ex per prendere i suoi figli e portarli a scuola. Avevano dormito con il papà. Una ragazzina di 13 anni e un bambino di 7 anni.

Quando però ha raggiunto l’appartamento, ha fatto la terribile scoperta. Andrea Rossin aveva ucciso i loro figli con una coltellata al cuore e con la stessa arma si era poi ucciso. La donna ha subito lanciato l’allarme ai soccorritori, ma nessuno ha potuto fare nulla per salvare le loro vie.

La separazione era avvenuta da pochi giorni e non ci sono alcune denunce di maltrattamento o stalking da parte della donna nei confronti di Andrea Rossin.

I familiari hanno raccontato di sapere dei problemi tra i due e della separazione in corso, ma non immaginavano che sarebbe mai potuta accadere una tragedia del genere. Una cugina di Luana, questo il nome della madre dei due minori che dopo un malore è stata ricoverata in ospedale, ha raccontato:

L’unica verità, è che Giada e Alessio non ci sono più. Questa è la sola certezza, non possiamo dire nient’altro.

I Carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica dell’omicidio. Secondo i primi elementi, sembrerebbe che Andrea Rossin abbia ucciso i suoi due figli nel sonno con un coltello da cucina e si sia poi suicidato.