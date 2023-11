Muschio Selvaggio, Luis Sal rompe il silenzio e svela la verità sui rapporti con Fedez: “Nessun accordo, siamo in causa”

Nel corso delle ultime ore è tornata ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa la vicenda riguardante i rapporti tra Luis Sal e Fedez. È stata infatti resa pubblica la notizia secondo cui i due ex soci abbiano raggiunto un accordo economico per porre fine alla questione. Dopo la condivisione del rumors, però, Luis Sal ha deciso di rompere il silenzio e, tramite l’account social di Muschio Selvaggio, ha svelato tutta la verità a riguardo.

Qualche ora fa è circolata sui social la notizia secondo cui la lite tra Luis Sal e Fedez riguardo Muschio Selvaggio si sia risolta con accordo economico raggiunto da entrambe le parti. Questo è quanto circolato fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa a riguardo:

Pare che si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti in causa.

Il rumor è stato subito smentito dallo stesso videomaker che, tramite l’account social di Muschio Selvaggio, ha smentito immediatamente quanto reso pubblico ed ha svelato che:

Ciao muschietti selvaggi. Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo.

Inutile dire che la notizia ha lasciato tutti senza parole e in queste ore sono molti coloro che si stanno chiedendo come andrà a finire la questione tra il cantante e il videomaker. Dopo le parole di Luis Sal, Fedez è rimasto in silenzio e ha deciso di non commentare quanto dichiarato sui social dal suo ex socio.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.