Fedez non è riuscito a trattenere le lacrime nel momento in cui è stata proiettata la foto dell'ex calciatore sullo schermo

Tra i tanti argomenti di trattati da Fedez e Fabio Fazio in una delle ultime puntate di Che Tempo Che Fa, c’è stato anche Gianluca Vialli. Il rapper e l’ex calciatore, sebbene non si conoscessero, hanno legato molto nel periodo in cui entrambi lottavano con un tumore al pancreas.

La nuova avventura di Fabio Fazio e del suo programma Che Tempo Che Fa sul canale Nove è partita benissimo, con ottimi risultati in termini di audience.

In una delle ultime puntate, tra gli ospiti c’è stato il rapper Fedez, che ha avuto modo di raccontare al conduttore vari passaggi della sua vita, tra cui ovviamente anche la malattia che ha dovuto affrontare e che tutt’ora gli ha lasciato strascichi.

Una delle domande di Fazio ha riguardato Gianluca Vialli, una personalità che in teoria non c’entra nulla con Fedez, ma che invece ha avuto molto da condividere con lui, dato che entrambi hanno avuto il tumore al pancreas. Nel caso dell’ex campione di calcio, la malattia come è noto gli è stata fatale.

Il rapper, nel momento in cui è stata mostrata la foto di Vialli sugli schermi, non è riuscito a trattenere le lacrime. Indimenticabile per lui, ciò che ha fatto Gianluca in quello che è stato il peggior momento della sua vita, sebbene non si conoscessero affatto.

Il toccante ricordo di Fedez

Credit: Che Tempo Che Fa – X

È una cosa surreale, perché lo vedo e mi viene da piangere. Io non l’ho mai visto di persona… Ho avuto la fortuna di avere delle conoscenze in comune con lui e la sera prima di essere ricoverato siamo stati al telefono parecchie ore. Ed è incredibile che una persona che in quel momento lui stesso stesse vivendo una tragedia, un dramma, sia riuscito a ritagliarsi del tempo per dare conforto a una persona che non conosceva minimamente. Questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente.

Fazio ha poi ricordato la sua intervista a Vialli e le parole di Gianluca quando disse che la malattia, paradossalmente, lo avesse fatto diventare una persona migliore.

Il conduttore ha poi chiesto al rapper se anche lui ha sentito la stessa cosa. La risposta di Fedez: