Una notizia del tutto inaspettata dopo quello che abbiamo visto durante il Grande Fratello VIP 5, ma anche Myriam Catania e il compagno francese Quentin Kimmermann si sono lasciati. A darne notizia è stato proprio l’uomo che ha messo un punto alla loro storia pubblicamente.

L’amore tra la doppiatrice e il pubblicitario francese sembra essere giunto al capolinea. I due si sono conosciuti qualche anno fa ad Ibiza, dalla loro unione è nato anche uno splendido bambino.

Non è il primo periodo di crisi che i due attraversano, ma sembra che questa volta la rottura sia definitiva. Seppur in modo pacifico, i due hanno deciso di lasciarsi. A darne notizia è il francese con una storia Instagram.

Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti Myriam e io abbiamo raggiunto, in comune accordo, che non possiamo più crescere come coppia. Le fondamenta della nostra bi-culturalità hanno reso tutto più ricco, ma anche difficile su molti livelli. La vita ha benedetto il nostro amore con un bambino fantastico e siamo entrambi onorati ed emozionati di spalleggiarlo nella manifestazione dei suoi sogni. Insieme, come una famiglia.

Il ragazzo non rimpiange assolutamente niente, i due per il momento vogliono prendersi una pausa da tutto e non essere bombardati di domande. Allo stesso tempo Myriam Catania non ha ancora replicato.